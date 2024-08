Num comunicado divulgado na sexta-feira, o Fórum das Ilhas do Pacífico tinha rejeitado apelos, apoiados pela China, para cortar relações com Taiwan, dizendo que a aliança regional manteria a política diplomática que tem há décadas.

A organização rejeitou as exigências de alguns membros, aliados de Pequim, que tinham instado a organização a deixar de considerar Taipé como um parceiro de desenvolvimento.

A menção de Taiwan na declaração do Fórum despertou de imediato a ira do enviado especial da China à cimeira.

“Deve ser um erro”, disse Qian Bo à imprensa. “Sabe, não é certamente o consenso (…) Esta não deveria ser a declaração final. Deveria haver uma correção do texto”, acrescentou.

Qian disse que tinha contactado o secretariado do Fórum para esclarecer a situação.

Esta manhã, sem explicações, a organização publicou uma nova versão do comunicado de imprensa em que o parágrafo relativo às “relações com Taiwan” está agora ausente.

A China tem trabalhado para excluir Taiwan – uma ilha democrática governada de forma autónoma que considera fazer parte do seu território – dos fóruns internacionais.

As Ilhas Salomão, o principal parceiro de Pequim no Pacífico Sul e que acolherão o Fórum das Ilhas do Pacífico em 2025, pretendiam que Taiwan perdesse o estatuto de parceiro no Fórum, irritando alguns aliados de Taipé.

A aliança regional está dividida entre países que mantêm relações diplomáticas com a China e outros com Taiwan.

Além de Tuvalu, Palau e as Ilhas Marshall reconhecem Taipé.

Palau deverá realizar eleições gerais este ano e os laços diplomáticos com Taiwan - e uma potencial mudança a favor da China - deverão estar entre as questões principais durante a campanha eleitoral.

Nos últimos cinco anos, as Ilhas Salomão, Kiribati e Nauru romperam relações diplomáticas com Taipé a favor de Pequim.

Taiwan enviou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Tien Chung-kwang, a Tonga para reforçar os laços com os aliados insulares do Pacífico.

Na quarta-feira, o Fórum aprovou um plano, financiado em cerca de 400 milhões de dólares (mais de 358 milhões de euros) pela Austrália, para melhorar a formação policial e criar uma unidade regional, após a China ter assinado pactos de segurança com algumas nações da área.

A China mantém uma presença policial modesta, mas visível nas Ilhas Salomão, para onde envia agentes para treinar a polícia local em táticas de tiroteio e motim.

O Fórum das Ilhas do Pacífico é constituído pela Austrália, Fiji, Ilhas Cook, Nova Caledónia, Polinésia Francesa, Micronésia, Nauru, Nova Zelândia, Niue, Palau, Papua Nova Guiné, Ilhas Marshall, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu e Vanuatu.