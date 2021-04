De acordo com o Público, com este reforço de 30 mil vacinas, Portugal fica com 1,9 milhões de doses disponíveis para administrar durante o mês de abril.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE pela EMA: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna, Vaxzevria e Janssen.

Ao jornal, o coordenador da task force para a vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, referiu que com as quatro vacinas disponíveis em Portugal, o objetivo é chegar à primeira semana de junho com a vacina administrada — pelo menos a primeira dose — a todos os cidadãos acima dos 60 anos de idade.

Autorizada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) a 11 de março passado, a vacina da Janssen, de dose única, ainda não está a ser utilizada em nenhum Estado-membro da UE, mas o regulador europeu tinha já referido que esperava que isso acontecesse "nas próximas semanas".

Além disso, a EMA anunciou na sexta-feira ter iniciado uma investigação sobre casos de coágulos sanguíneos após toma da vacina da Johnson & Johnson contra a covid-19, antes de o fármaco estar disponível na União Europeia.