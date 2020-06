Scott Morrison defendeu o legado do explorador britânico James Cook, que, em 1770, chegou ao local da primeira colónia penal britânica na Austrália, que se tornou na cidade de Sydney.

Na quinta-feira, Morrison, que representa o distrito eleitoral de Cook, em Sydney, no Parlamento, descreveu o herói naval britânico como “muito à frente no seu tempo”, e pediu às pessoas que exigiam que a zona fosse renomeada, alegando as origens de colonialista do navegador, para pensarem bem no assunto.

“Enquanto os navios negreiros continuavam a viajar à volta do mundo, quando a Austrália foi estabelecida … era um lugar duro, mas não havia escravidão na Austrália”, disse Morrison, nesse dia, numa entrevista a uma estação radiofónica.

Mas hoje, o primeiro-ministro australiano pediu desculpam depois de os seus opositores terem apontado o facto de dezenas de milhares de habitantes das ilhas do Pacífico Sul terem sido forçados a trabalhar em plantações de cana de açúcar australianas, no século XIX, e os indígenas australianos terem sido forçados a trabalhar por salários que nunca foram pagos.