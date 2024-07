Princesa Leonor já está em Portugal. Veja as primeiras imagens

Esta é a primeira visita oficial de sempre da herdeira ao trono Espanhol. Leonor de Borbón y Ortiz, de apenas 18 anos, teve direito a todas as cerimónias protocolares, mas durante a tarde é sobre os Oceanos que se foca a visita com passagem pelo Oceanário de Lisboa.

Foi com um fato vermelho Carolina Herrera e uma cerimónia militar que a herdeira ao trono espanhol abandonou o aeroporto de Barajas esta sexta-feira, dia 12 de julho, rumo a Lisboa. Vinha acompanhada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, da União Europeia e da Cooperação do Reino de Espanha José Manuel Albares.

Assim que chegou a Lisboa foi recebida por Marcelo Rebelo de Sousa e seguiu para o Mosteiro dos Jerónimos onde colocou uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões.

A aproximar-se o meio-dia, no Palácio de Belém já se via o tapete vermelho desenrolado e a guarda posicionou-se para receber a Princesa Leonor e tocar o hino, antes de ser recebida por Marcelo Rebelo de Sousa.

De seguida o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu a princesa Leonor no Palácio de Belém, em Lisboa, com honras militares e ao som dos hinos espanhol e português. Já no Palácio, a herdeira foi condecorada com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.

“É uma homenagem a vossa alteza, ao reino de Espanha, à nossa amizade, para sempre”, disse o Presidente da República na altura da condecoração.

A manhã termina com uma conversa e almoço com Marcelo Rebelo de Sousa.

Leonor em Portugal Leonor em Portugal créditos: Lusa

Por volta das 15h15 a visita vira-se para o tema Oceanos onde a princesa visitará a fundação Ocenano Azul e o Oceanário de Lisboa.