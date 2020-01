Para a Confederação Geral do Trabalho (CGT), a principal central sindical francesa, “o debate sobre a idade de aposentação não é mais que fumaça com o objetivo de conseguir a adesão de alguns sindicatos”.

O Governo francês anunciou, numa carta enviada hoje às organizações sindicais e patronais, que está “disponível para retirar” da reforma do sistema de pensões a medida que incentiva os franceses a trabalharem até aos 64 anos, rejeitada unanimemente pelos sindicatos.

Em reação à iniciativa do executivo, a CGT, que recusa o sistema de cálculo (por pontos) das pensões que está no centro da reforma governamental, declarou que está “mais do que nunca determinada em conseguir a suspensão do texto”.

A carta assinada pelo primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, foi enviada num dia em que decorreram novas manifestações em França contra a reforma do sistema de pensões.

Edouard Philippe tinha prometido fazer hoje um anúncio para tentar desbloquear as paralisações que têm afetado vários setores de atividade, como por exemplo os transportes e em especial na região de Paris, ao longo das últimas seis semanas.