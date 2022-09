Os dois casais passaram algum tempo a observar os ramos de flores e cartões deixados no exterior do Castelo e depois cumprimentaram muitas das pessoas concentradas no local, trocando algumas palavras e apertando mãos.

As relações de Harry com o pai e irmão azedaram desde que este e Meghan deixaram de representar a família real para ir viver nos Estados Unidos, onde deram várias entrevistas críticas da monarquia britânica.

Na sexta-feira, o rei Carlos III fez um gesto de reconciliação no primeiro discurso dirigido à nação, ao expressar o seu “amor por Harry e Meghan enquanto eles continuam a construir as suas vidas no estrangeiro”.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.