Invocando limitações associadas à crise pandemia do novo coronavírus, o tribunal vedou o acesso de jornalistas à sala de audiências onde decorreu o julgamento, que começou em 18 de maio.

Fonte envolvida no julgamento disse, contudo, à agência Lusa que o único arguido ouvido na primeira sessão de julgamento “distanciou-se da posse e da propriedade do produto estupefaciente e do armazém”.

A tese viria a ser rejeitada pelo tribunal.

O Ministério Público calculou os lucros gerados para os arguidos pela exploração da estufa em 640.569,83 euros.

Ao desmantelar o esquema, em julho de 2019, a PSP destacou a "enorme sofisticação" dos sistemas operados pelos arguidos, com idades entre 35 e 50 anos, na sua atividade ilícita.

"Detinham um sistema complexo e elaborado", demonstrando "experiência" na prática deste ilícito, disse a polícia numa conferência de imprensa.

A energia elétrica usada na produção de energia era subtraída clandestinamente ao sistema de distribuição da EDP.