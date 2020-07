Além das três detenções, os cerca de 120 agentes do SEF cumpriram 40 mandados de busca e apreensão, com a apreensão de vários meios informáticos, viaturas, diversa prova documental da prática dos crimes identificados e uma avultada quantia de dinheiro.

A operação foi dirigida pelo Ministério Público, tendo participado ainda elementos das Equipas Multidisciplinares Especializadas para Assistência a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, que “garantiram o tratamento adequado das situações ali detetadas”.

Também num comunicado publicado na página da Procuradoria da Comarca de Santarém, o Ministério Público (MP) afirma que a operação ocorreu no âmbito de um inquérito em investigação há alguns anos na 2.ª secção de inquéritos do Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, especializada em crime violento ou organizado.

Nesse período, “foram sendo reunidos meios de prova que indiciavam a existência de dezenas de cidadãos estrangeiros em situação ilegal, usados como mão-de-obra barata em explorações agrícolas em redor das localidades de Almeirim e Alpiarça”, afirma o MP.

“Tendo em conta a dispersão dos locais a pesquisar e o número de intervenientes em causa, a coordenação da comarca de Santarém criou uma equipa de trabalho constituída por três procuradores da República que requereram judicialmente a emissão de 21 mandados de busca e apreensão a residências e ordenaram a emissão de 17 mandados de busca e apreensão em viaturas automóveis”, acrescenta.

Segundo o MP, foram ainda emitidos dois mandados de busca e apreensão em instalações de empresas e três mandados de detenção fora de flagrante delito quanto aos suspeitos de gerir esta rede de imigração, tendo sido recolhidos, ao longo dos dias de quarta e de quinta-feira, os “depoimentos dos cerca de 150 cidadãos estrangeiros vítimas da situação”.

Foram também apreendidos diversos veículos automóveis, equipamento informático e documentos para fins de prova e verificaram-se as condições indignas nas quais pernoitavam os trabalhadores.

O MP afirma ainda que as diligências processuais se realizaram “fora das instalações policiais e judiciárias” (decorreram no edifício do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém), “pela necessidade de acautelar as medidas de segurança no especial contexto da pandemia vigente”.