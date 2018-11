“Pretendemos que o Governo assuma (…) que existe uma injustiça nas escolas, que tratam os professores com horários incompletos de uma forma injusta e precária”, sustenta a plataforma “Professores lesados nos descontos para a Segurança Social”, promotora da manifestação.

Assumindo-se “fartos da ausência de resposta do Governo”, que acusam de ter “‘abafado’ as queixas feitas, remetendo-se ao silêncio”, os professores protestaram frente à sede do PS no Porto, afirmando serem poucos porque estão “sozinhos”, sem apoio de nenhum sindicato, exceto o Sindicato de Todos os Professores (Stop).

“Nós somos precários, somos contratados, os sindicatos não olham para nós”, disseram.

Segundo a plataforma, existem nas escolas públicas 7.700 docentes com horários incompletos. Muitos, apesar de trabalharem durante todo o mês, não veem o seu trabalho considerado como um mês completo para efeitos de descontos por trabalharem menos do que as 22 horas letivas semanais fixadas para a generalidade dos docentes.

A manifestação de hoje foi mais uma forma de protesto da plataforma, que já apresentou queixa à Provedoria da Justiça, foi recebida por todos os partidos com assento na Assembleia da República, à exceção do PS, apresentou queixa junto das estruturas sindicais e falou com o Presidente da República, em setembro, quando este visitou Celorico de Basto.

Os professores afetados criticam o PS porque “chumbou todos os projetos de resolução votados na Assembleia da República” – quando os apresentados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda “resolveriam o imbróglio” que os afeta - e porque, “até à data, não apresentou qualquer proposta para resolução da situação precária” em que vivem.