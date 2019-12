Dita a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas que "o trabalhador tem direito a um subsídio de Natal de valor igual a um mês de remuneração base mensal, que deve ser pago no mês de novembro de cada ano". Este subsídio "é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano civil".

Os funcionários públicos têm um regime diferente dos restantes trabalhadores. No Código de Trabalho prevê-se que o subsídio seja pago até 15 de dezembro de cada ano.

Ministério diz que escolas têm de regularizar estas situações em dezembro

Contactado pelo SAPO24, o ministério informa que o Instituto de Gestão Financeira da Educação IGeFE "recebeu cerca de uma dezena de reportes desta natureza, referindo possíveis situações de professores contratados em regime de substituição temporária".

Mais acrescenta que "o IGeFE já esclareceu os agrupamentos que qualquer entendimento da lei que não tenha levado ao pagamento do dito subsídio não está correto, porque não cumpre os nº 1 e 2 do art.º 151 da Lei Geral de Trabalho na Função Pública, independentemente de se saber qual a data do regresso do [professor] titular".

Assim sendo, "as escolas foram informadas que, em casos similares, devem ser efetuados os pagamentos dos proporcionais do subsídio de Natal até ao mês de novembro e, caso mantenham o contrato em dezembro, podem processar o proporcional relativo a dezembro no próximo mês".

Concluindo, "caso se confirmem, estas situações devem ser regularizadas em dezembro pelas escolas".

O Ministério da Educação informou ainda que "em relação ao pessoal docente não é feita qualquer discriminação entre professores contratados e professores de quadro" e que "o processamento das remunerações e respetivo pagamento aos docentes é, assim, da responsabilidade das escolas".

Do lado do Ministério da Educação, "o IGeFE transfere todos os meses para as escolas e municípios as verbas para o pagamento das remunerações do pessoal docente e não docente, segundo requisição por parte destas entidades. Procedimento que ocorreu normalmente, nos prazos previstos".