A Fenprof lançou hoje em Viana do Castelo a ação "Professores na campanha" para alertar os partidos políticos que após as eleições de 10 de março vai exigir o cumprimento das promessas relacionadas com as revindicações da classe.

"Estamos num período de promessas. As promessas têm de se transformar em compromissos e os compromissos são para cumprir. Estamos atentos a isso. Todos os partidos políticos têm dito que vão recuperar o tempo de serviço dos professores. Entre o dizer e o cumprir vai um longo caminho, mas nós cá estaremos depois do dia 10 de março para exigir o cumprimento desses compromissos", afirmou à agência Lusa Francisco Gonçalves, subsecretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof). A tomada de posição para "chamar a atenção para os problemas dos professores" decorreu no passeio das Mordomas da Romaria, em frente à Câmara Municipal de Viana do Castelo, com a participação de cerca de duas dezenas de professores.