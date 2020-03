“Nos Açores nenhum escalão tem progressão condicionada por vagas e na Madeira (…) o número de vagas foi sempre igual ao número de professores que chega aos 4.º e 6.º escalão, para poderem progredir”, explicou, afirmando que o número de vagas, no continente, tem sido insuficiente para permitir o descongelamento da progressão de todos os docentes que estão “retidos” nestes escalões.

É com esse objetivo que a Fenprof exige, igualmente, a abertura de vagas em número igual ao de docentes que reúnam os requisitos para progredir, propondo que este critério se mantenha até à eliminação dos constrangimentos introduzidos na carreira.

“Tendo e conta que há tantos anos que os professores estão ali parados, (a Fenprof propõe) que todos os professores que até 31 de dezembro de 2019 reuniram os requisitos de progressão (…) tenham vaga e possam progredir, porque eles já foram demasiadamente penalizados”, afirmou.

Em 2019, abriram 1405 vagas para progressões ao 5.º e 7.º escalões da carreira docente (632 para o 5.º escalão 773 para o 7.º), uma medida destinada aos professores que tiveram avaliações de “Bom”, já que os docentes com avaliações de Muito Bom ou Excelente progridem automaticamente de escalão sem estarem sujeitos a este contingente.

De acordo com contas da tutela, a vagas abertas nesse ano correspondiam a “78% dos docentes que se encontram no 4.º escalão e a 57% dos docentes que se encontram no 6.º escalão”.

Mário Nogueira considerou ainda que os docentes estão a ser duplamente prejudicados, sublinhando que muitos deles não recuperaram os dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço já contabilizados pelo Governo, utilizados para efeitos de graduação na lista de espera.

“É outra injustiça e nós achamos que depois de mudarem para o escalão seguinte, estes colegas têm que recuperar como os outros o tempo de serviço”, afirmou.

No final do protesto, os professores aprovaram uma moção com as principais exigências relativamente ao desbloqueamento da progressão aos 5.º e 7.º escalões, que entregaram no Ministério da Educação.

Além da concentração em Lisboa, os professores juntaram-se também nas delegações regionais do ministério no Porto, Coimbra, Évora e Faro. Segundo a organização, saíram à rua cerca de mil docentes em todo o país.