O documento foi debatido durante o 14º congresso do Livre que termina hoje, na Costa de Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, tendo sido feitas 86 emendas ao programa eleitoral inicial para as eleições europeias de 09 de junho que tem como titulo “A União do Futuro”.

Um plano europeu que garanta habitação acessível, um “novo salário mínimo europeu” e acabar com a “Europa fortaleza” através de um sistema de asilo “mais humanista” são algumas das medidas que constam do documento de 93 páginas com propostas para 18 áreas que vão desde a democracia, passando pelo desenvolvimento ecológico, Igualdade e justiça social, Trabalho, justiça, Educação, Saúde, habitação, cultura, migração, agricultura, entre outras.