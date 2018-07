Segundo a húngara Anett Fodor, o objetivo é que a iniciativa, que arrancou no início de 2018, chegue a janeiro de 2020, quando termina, com “cerca de 30% de mulheres em cargos decisores” nos 43 membros associados da Associação Europeia do Desporto Universitário (EUSA).

O ENACT, financiado através do programa Erasmus + da Comissão Europeia, é liderado pela Associação Europeia do Desporto Universitário (EUSA), contando com outros três parceiros, a portuguesa Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), a Universidade de Uludag, na Turquia, e o clube de atletismo da Universidade de Budapeste, na Hungria.

“A educação através do desporto é um dos focos da Comissão Europeia, e liga-se com outros temas como a inclusão social, questões de género. O desporto é bom para o corpo, mas é também um lugar social e há muito para aprender através dele, e é isso que temos tentado mostrar”, explicou Anett Fodor à Lusa, à margem de uma oficina durante os Jogos Europeus Universitários, a decorrer até 28 de julho em Coimbra.

Também se pretende impulsionar o número de mulheres oficiais e árbitras, bem como aproximar a participação enquanto atletas dos 50% para cada lado, ainda que a percentagem esteja já próxima desses números.

Segundo dados da EUSA, 78% dos cargos de chefia em federações, associações e universidades são ocupados por homens, ainda que muitos países não respondam por “falta de dados ou de interesse”.

Depois de arrancar no início do ano, o ENACT teve em Coimbra a primeira oficina relacionada com a igualdade de género e desporto, contando com uma apresentação seguida de uma demonstração prática, que contou com a participação da plateia, de taekwondo e ‘cheerleading’, uma prática de apoio a atletas que também é modalidade dentro do circuito universitário e que fomenta “a cooperação entre géneros e o espírito de equipa e liderança”.

Durante o ‘workshop’, o campeão europeu em 2016 Júlio Ferreira guiou os participantes em várias técnicas de taekwondo para provar que, apesar de “muitas pessoas considerarem este um desporto só para homens”, a prática de artes marciais ajuda “à confiança, não só no trabalho, mas também na comunicação e expressão, além do autocontrolo e decisões rápidas”.

“Também me ajuda em ocasiões em que estou a ir para casa a pé, à noite. Não tenho medo, porque sei o que fazer se algo acontecer”, exemplificou Fodor, que aos 25 anos trabalha também como secretária-geral do Sindicato de Desporto de Budapeste e é membro da Comissão de Mulheres no Desporto do Comité Olímpico da Hungria.