"E não acredito que hoje nenhum restaurante considere que esteja satisfeito sem estar preocupado em melhorar. Ainda não atingimos a perfeição, mas andamos preocupados em ter uma melhoria contínua", acrescentou o autarca.

Marco Azevedo foi ainda confrontado com afirmações anteriores, em que argumentava que o festival não necessita do apoio do Turismo Centro de Portugal (TCP) - entidade que financia com 50 mil euros, a que se juntam 160 mil euros mais apoio logístico da autarquia da Figueira da Foz para o evento e outro paralelo, intitulado Cidade Festival - e reiterou-as.

"Para fazermos o RFM Somnii não precisamos do Turismo Centro de Portugal e não precisamos de ninguém, a não ser do município da Figueira da Foz, esta é a realidade pura e dura. No entanto, estou a ser objetivo, esta afirmação é dita com a mesma entoação com que eu diria que precisamos é de estar vivos", alegou o promotor de espetáculos.

Lembrou que o apoio da entidade regional de turismo "tem sido dado desde o início" e é "muito importante", não apenas pelo financiamento em si mas também no objetivo de trazer turistas para a Figueira da Foz.

"Agradecemos todo o apoio que nos tem sido dado pelo Turismo do Centro, sem o qual nós faríamos o festival na mesma, mas com mais dificuldade e seguramente com menos resultados", declarou Marco Azevedo.

Já Pedro Machado, presidente do TCP, frisou que na questão "não há 'fulanizações'": "Nem o Pedro Machado ou o Marco [Azevedo] estão num papel de fazerem valer se é a sua vontade que conta. Nós estamos a falar de um grande projeto, que envolve uma comunidade, que envolve o município e a Turismo do Centro esteve e continuará a estar ao lado dos grandes projetos", sublinhou.