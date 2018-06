"Para não defraudar os bloquistas, os socialistas que acreditam no SNS e o país que acredita no Serviço Nacional de Saúde baixaremos o projeto de lei à comissão sem votação", anunciou o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares.

Pedro Filipe Soares justificou esta decisão do BE: "para que não seja o PS a ajudar a direita a rejeitar a proposta de António Arnaut".

"Tenham a certeza que não recuamos porque sabemos que António Arnaut e João Semedo estão certos e vale a pena lutar por aquilo que eles propuseram", avisou, apesar de o projeto de lei não ter sido votado.

O líder da bancada parlamentar bloquista falava no encerramento do debate potestativo do BE, que esta manhã decorreu no parlamento, sobre a nova Lei de Bases da Saúde, tendo no momento em que subiu ao púlpito entregado à Mesa da Assembleia da República o requerimento para baixa à comissão de especialidade.

No período de votação, o requerimento foi aprovado, por unanimidade, baixando agora à comissão de saúde por 120 dias.

A atual lei de bases "de PSD e CDS-PP", segundo Pedro Filipe Soares, "dá cobertura legal total para que o orçamento do SNS seja um interposto para financiar o negócio privado da saúde".

"Precisamos de uma nova lei de bases da saúde que acabe com esta pouca vergonha? A resposta dada por António Arnaut e João Semedo é inequívoca: sim, precisamos de uma nova lei de bases da saúde porque temos de acabar com esta sangria de recursos do SNS para as parcerias público-privadas", apelou.