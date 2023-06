Devido a este agravamento da situação meteorológica, a Proteção Civil recomenda, em comunicado, que sejam evitadas viagens para as zonas afetadas e a circulação por zonas onde existam prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

Também pede que seja dada a devida atenção às estruturas montadas, casos de andaimes, toldos, telas e telhados, que podem ser afetadas pelas rajadas de vento e à possível queda de árvores.

Aconselha ainda uma condução defensiva, com redução da velocidade e cuidado com a formação de lençóis de água, além da desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas

No documento, a autoridade civil desaconselha igualmente os percursos pedestres, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras .

A informação quanto ao agravamento do estado do tempo tem por base os contactos estabelecidos entre o Comando Regional de Operações de Socorro e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relacionados com uma “depressão frontal complexa, formada por vários núcleos e caracterizada por forte instabilidade, deverá aproximar-se do arquipélago da Madeira” na segunda e na terça-feira, lê-se no documento.

A Proteção Civil madeirense salienta que esta situação meteorológica abrange todo o arquipélago da Madeira, estando previstos “períodos de chuva ou aguaceiros persistentes e temporariamente fortes, acompanhados de trovoada, em especial entre o fim da segunda-feira e o fim da tarde de terça-feira”.

Quanto ao vento, aponta que será predominante de sul ou sudoeste, temporariamente moderado a forte (30 a 45 quilómetros/hora), a partir do fim da manhã de segunda-feira e até o fim da tarde de quarta-feira, com rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros nas regiões montanhosas.

Na terça-feira e quarta-feira, as ondas serão de sudoeste na ordem dos 3,5 metros na costa sul, sendo de noroeste ate os 2,5 metros na parte norte, menciona.

O aviso vermelho, o mais grave numa escala de cinco, está emitido para a costa sul e regiões montanhosas da Madeira, sendo amarelo para a ilha do Porto Santo.

A Porto Santo Line, empresa concessionária das ligações marítimas entre as ilhas da Madeira, informou que devido às más condições meteorológicas “que põem em causa a segurança dos passageiros e do navio, a viagem de segunda-feira Porto Santo -Funchal programada para as 18:00 horas será antecipada para as 12:00”.