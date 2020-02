O movimento começou a ação em 05 de dezembro passado, levando, ao longo de várias semanas, milhões de pessoas a protestar contra a proposta do Governo francês para rever o sistema universal de pensões, fazendo-o alinhar com outros países europeus, removendo benesses e obrigando os franceses a trabalhar por mais anos.

No auge da mobilização, o movimento chegou a ter quase dois milhões de pessoas nas ruas, de acordo com números das centrais sindicais, mas as ações de rua tinham parado em meados de janeiro, até ao regresso, hoje.

“A mobilização está aí. Quem se recusar a vê-la, deve abrir os olhos”, disse Philippe Martinez, secretário-geral da Central Geral de Trabalhadores (CGT) de França, minutos antes do início da manifestação que tomou conta das ruas de Paris.

Ao longo da tarde de hoje, 121 mil pessoas saíram à rua em várias cidades francesas, segundo o Ministério do Interior.