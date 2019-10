Nos locais de concentração, em particular no centro de Beirute, os apoiantes e detratores do executivo trocaram acusações, motivando a intervenção policial para prevenir altercações violentas, referiu a agência noticiosa Efe.

Os protestos prosseguiram apesar do discurso do Presidente, que numa mensagem ao país considerou que a alteração de “regime” exigida pelos manifestantes “deve levar-se a cabo através das instituições constitucionais e não na rua”, porque “sem diálogo nada pode ser resolvido”.

O anúncio emitido esta semana pelo primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, sobre um pacote de reformas económicas com o novo orçamento para solucionar os cortes de eletricidade — num país que 29 anos após o fim da guerra (1975-1990) ainda não consegue fornecer eletricidade e água aos seus cidadãos sem interrupções — também não surtiu o efeito pretendido.

Os protestos iniciaram-se após o conselho de ministros ter anunciado a intenção de taxar as chamadas gratuitas dos serviços de mensagens pela Internet, como o WhatsApp.