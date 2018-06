A prova final de Matemática do 9.º ano, que hoje se realizou, era pouco exigente, defendeu a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), considerando que “fica ainda aquém do que é esperado avaliar no final do ensino básico”.

“A estrutura da prova é muito semelhante à do ano letivo anterior. A prova, tal como em 2017, é globalmente bastante acessível, sendo a maioria dos itens de resolução imediata ou complexidade reduzida. Em particular certos problemas, como o 3, 5.1, 7.1 e 10 são de tal forma imediatos que a sua inclusão parece mesmo inapropriada num exame de final de ciclo. Além disso, o exame não contempla qualquer problema que permita distinguir alunos de nível 5”, defendeu a sociedade científica sobre a prova hoje aplicada aos alunos do 3.º ciclo, num comunicado enviado à agência Lusa. Mais de 95 mil alunos do 9.º ano fizeram hoje a prova final de Matemática, de acordo com dados estatísticos divulgados pelo Júri Nacional de Exames. Para a SPM, “a prova está em conformidade com os conteúdos do programa e metas estabelecidas, não contém incorreções, todos os enunciados estão claros e a extensão está adequada ao tempo de realização”, mas é insuficiente para avaliar os conhecimentos dos alunos. Em alguns exercícios, defendeu a SPM, os alunos "são conduzidos” às respostas, uma vez que se apresentam “sugestões que esvaziam os problemas de complexidade e noutros não são pedidas justificações às respostas. A SPM deixa ainda críticas aos critérios de correção, que, à semelhança de 2017, voltam a “atribuir níveis de desempenho” a alguns exercícios atribuindo “metade da cotação a respostas integralmente erradas”.