O provedor da Irmandade de Santa Cruz, Calos Cruz Vilaça, foi acusado pelo Ministério Público de Braga do crime de corrupção passiva no setor privado. Em causa está o facto de ter recebido 297 mil euros com as joias de entrada de 12 idosos. Chegou-se à conclusão de que estavam a ser cobrados verbas entre os 10 e os 40 mil euros. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias.

