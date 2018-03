De acordo com a mesma fonte da direção do PSD, a reunião já estava marcada antes de conhecida a demissão, hoje, de Feliciano Barreiras Duarte do cargo de secretário-geral do partido.

Ainda assim, segundo os estatutos do PSD, o nome proposto pela Comissão Política terá de ser depois confirmado em reunião do Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre Congressos.

Compete ao Conselho Nacional “eleger o substituto de qualquer dos titulares da Mesa do Congresso e da Comissão Política Nacional, com exceção do seu Presidente, no caso de vacatura do cargo ou de impedimento prolongado, sob proposta do respetivo órgão”, referem os estatutos sociais-democratas.

A Comissão Política Nacional de Rui Rio tem-se reunido de 15 em 15 dias mas, excecionalmente, e devido à deslocação do presidente do PSD a Bruxelas esta quarta e quinta-feira, a próxima reunião está marcada com um intervalo de três semanas em relação à anterior.

Na primeira reunião deste órgão, a 20 de fevereiro, foram nomeados secretários-gerais adjuntos o deputado Bruno Coimbra e Hugo Carneiro, que foi o responsável pelas contas da campanha interna, depois de ter sido adjunto de Rui Rio na Câmara Municipal do Porto.

Feliciano Barreiras Duarte anunciou hoje, em comunicado, que apresentou a sua demissão de “forma irrevogável” a Rui Rio, depois de uma semana de notícias sobre irregularidades no seu currículo e uma alegada falsidade na morada que indicou no parlamento, considerando que os “ataques” de que estava a ser alvo o prejudicaram gravemente e à sua família, bem como à direção do PSD.

“Conversei com o Dr. Rui Rio e manifestei-lhe a minha vontade de deixar o cargo de secretário-geral do PSD, tendo em conta os ataques de que estava a ser alvo e os efeitos desses ataques no seio da minha família; o Dr. Rui Rio manifestou-me o seu apoio e solidariedade, tendo compreendido e aceite todos os meus argumentos”, afirma Barreiras Duarte.

O ex-secretário-geral do PSD salientou que, apesar de estar no combate político deste os tempos de estudante, e de entender que este combate "é duro", "não vale tudo".