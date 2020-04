Estas posições foram transmitidas por Ana Catarina Mendes no início do debate parlamentar sobre o pedido de autorização de prorrogação do estado de emergência em Portugal, por um novo período de 15 dias, até 02 de maio.

"Somos, pela segunda vez, chamados a pronunciar-nos sobre a prorrogação do estado de emergência, decretado em 18 de março. O PS volta a votar favoravelmente, porque temos consciência da excecionalidade do desafio que enfrentamos, do alcance das medidas necessárias para lhe fazer frente, e da ponderação responsável com que o Governo tem usado os instrumentos colocados à sua disposição com o propósito de combater a pandemia", declarou Ana Catarina Mendes.

Segundo a líder parlamentar socialista, durante este período de estado de emergência, "o Governo tem sabido encontrar um bom equilíbrio entre a manutenção das liberdades e as restrições que a proteção da saúde exige".

"A estratégia que adotámos tem-se revelado eficaz, também porque continuámos a confiar nos especialistas epidemiológicos e nos profissionais de saúde pública", sustentou, antes de destacar que, em Portugal, "Presidente da República, Governo, parlamento, incluindo a generalidade da oposição", demonstra-se "uma atitude de respeito pela ciência", conseguindo-se "convergências nas respostas".

Mas Ana Catarina Mendes deixou a seguir um reparo de caráter ideológico.

"Estes dias têm também evidenciado, a quem ainda duvidasse, a importância de um SNS forte e estruturado, como o nosso, um dos melhores do mundo e que tem as suas portas abertas para todas as pessoas. Têm confirmado a importância de um Estado social robusto, capaz de acudir a todos, mas, sobretudo, aos mais vulneráveis", afirmou.