“Sabemos que se criarmos um orçamento para a zona euro aumentamos a convergência entre cidadãos e países, por isso, devemos nas próximas eleições europeias lutar por isso mesmo”, vincou no seu discurso na Convenção Europeia do PS, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Dizendo que todos são beneficiários do processo de construção da União Europeia, o governante insistiu que o orçamento para a zona Euro é uma “semente de esperança”, acrescentando estar certo de que daqui a 20 anos será uma peça fundamental na política económica comum.

O orçamento para a zona euro aumenta o valor de estar no euro e no pelotão da frente da integração europeia, frisou.

O euro é a expressão “mais concreta” da união económica e monetária, a face mais visível do processo de integração europeia e um dos símbolos mais fortes do trajeto comum, entendeu.

Centeno ressalvou que o euro passou por momentos conturbados, mas está agora “mais forte do que nunca, mais maduro e mais animado numa perspetiva de futuro”.