Carlos César transmitiu estes “recados” em conferência de imprensa, em Lisboa, numa declaração em que referiu logo ao início os cidadãos que não votaram nestas eleições europeias, mas que, “certamente, o farão em próximos atos eleitorais”.

Tal como antes fizera a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, o presidente e líder parlamentar socialista falou numa “grande vitória” do seu partido nas eleições europeias “que corresponde a uma grande derrota do PSD e do CDS-PP, uma grande derrota da direita em Portugal”.

Mas, o líder da bancada socialista procurou também projetar estes resultados das europeias nas eleições legislativas de 06 de outubro e, neste mesmo contexto, fez alusões ao caminho que deverá ser prosseguido na próxima legislatura, designadamente com BE, PCP e PEV, falando mesmo em “outras áreas e outras temáticas” para entendimentos.

“Estes resultados dão ao PS razão no sentido do entusiasmo e da energia que ganhamos para disputar com uma vitória as próximas eleições legislativas”, disse, recebendo uma prolongada salva de palmas dos militantes e simpatizantes socialistas.

No período de perguntas, Carlos César foi questionado se estes resultados nas eleições europeias favorecem ou não uma repetição da formação de um Governo socialista apoiado por PCP, PEV e BE após as legislativas de outubro.