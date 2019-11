A questão surgiu no âmbito da discussão do Regulamento do Mercado do Bolhão, que foi aprovado na reunião do executivo de hoje com a abstenção da CDU e do PS, que questionou o presidente da autarquia, Rui Moreira, sobre o fim das obras de requalificação daquele edifício histórico.

"A obra estará pronta quando os empreiteiros acabarem a obra", afirmou Moreira em resposta à vereadora socialista, assegurando que caso existam "atrasos não justificados", serão faturados.

O autarca salientou que, como já o disse várias vezes, não se responsabiliza por fim de obras. Não o fez no início e não fará agora, acrescentou, apontando, como exemplo, o túnel de acesso à cave do Mercado do Bolhão.

"Pode usar os argumentos todos que quiser, que não considero que seja aceitável que não se saiba a data de conclusão da obra. Não acho aceitável", frisou Odete Patrício.