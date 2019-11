Esta posição consta de uma carta hoje enviada pelo secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, e pela presidente das Mulheres Socialistas, Elza Pais, aos presidentes de câmaras, assembleia municipais e juntas de freguesia eleitos por este partido.

"Sabemos que as autarquias são esteios essenciais do desenvolvimento humano. Sabemos também que só com as autarquias esta causa pode lograr vencer. Sabemos já do esforço que, pelas autarquias e pelas escolas, é desenvolvido para informar, esclarecer e combater as diferentes violências", escrevem José Luís Carneiro e Elza Pais.

Estes dois responsáveis socialistas, contudo, entendem que "é sempre possível ir um pouco mais além" no combate contra a violência doméstica.

"Contamos consigo neste esforço que é individual e coletivo", apelam, já depois de salientarem que, pela parte do PS, se manterá "o firme o compromisso de prevenir e combater abertamente todos os atos de violência contra as mulheres e raparigas, e tudo continuar a fazer para erradicar esta grave violação dos direitos humanos das mulheres, que se constitui como um dos maiores obstáculos à concretização da Igualdade e à consolidação da democracia".

"A violência contra as mulheres não é uma fatalidade", sustentam.