Estas posições foram transmitidas à agência Lusa por Ana Catarina Mendes, que esta semana foi proposta por António Costa para o cargo de líder parlamentar do PS, em reação aos resultados hoje conhecidos nos dois círculos da emigração, os últimos que faltavam apurar das eleições legislativas de 06 de outubro passado.

No conjunto dos dois círculos eleitorais da emigração (Europa e Fora da Europa), o PS venceu com 41.525 votos contra 37.060 do PSD. Em termos de mandatos, o PS elegeu dois deputados, tantos como o PSD.

"O PS saúda a eleição dos seus deputados pelos círculos da Europa, Paulo Pisco, e Fora da Europa, Augusto Santos Silva, reforçando assim o grupo parlamentar maioritário e a vitória que o partido obteve no passado dia 06. O PS passa agora a ter 108 deputados", afirmou a "número dois" da direção dos socialistas.

Ana Catarina Mendes destacou que, "pela primeira vez, depois de 20 anos, o PS elegeu um deputado pelo círculo eleitoral Fora da Europa, o que é significativo da credibilidade que o partido conquistou junto das comunidades portugueses".

"Esta proeza é também um resultado fruto do trabalho desenvolvido pelo Governo no sentido de facilitar a forma de votação. Com esta eleição, o PS é o único partido com deputados em todos os círculos eleitorais", declarou.