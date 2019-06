De acordo com o relatório e contas do PS relativo a 2018, documento ao qual a agência Lusa teve acesso e que será objeto de apreciação e votação na próxima reunião da Comissão Nacional deste partido, os socialistas registaram resultados líquidos positivos em 2016 (255,4 mil euros), em 2017 (999,96 mil euros) e em 2018 (264,4 mil euros).

"A situação financeira do PS pode ainda ser caracterizada como digna de cuidados e de atenção, mas é agora muito melhor do que em 2015. Se tudo correr como temos previsto, a situação financeira será completamente equilibrada nos próximos anos", declarou à agência Lusa o secretário nacional do PS para a Administração, Luís Patrão.

Segundo os dados deste partido, "o endividamento, que atingia os 12 milhões de euros em 2015, baixou a fasquia dos 10 milhões de euros no final de 2018 - um ano em que o partido teve despesas [acrescidas] com a realização de congressos federativos e de um congresso nacional".

"O PS conseguiu simultaneamente reduzir o seu passivo em 2,3 milhões de euros, com o endividamento bancário a cair em quase 500 mil euros, o que permitiu melhorar o rácio de capitais próprios", completou o antigo secretário de Estado dos governos de António Guterres.