Os socialistas, através do deputado Jorge Lacão, apresentaram a proposta informalmente, sem texto escrito, quer sobre os contornos quanto às ofertas, quer quanto às normas do Código de Conduta que sugerem ficarem no texto da lei.

O CDS-PP e o BE, que tinham a mesma proposta para o valor de 150 euros, mantiveram posições, o PCP revelou algumas dúvidas e o PSD insistiu que não deve ficar na legislação um valor específico.

Esta obrigação quanto a ofertas ou hospitalidades (de alojamento e transportes), de acordo com a proposta do PS, aplicar-se-ia aos deputados, governantes, membros de gabinete e dirigentes de serviços, entidades reguladoras, autarcas e magistraturas.

Acima de 150 euros, as ofertas “têm que ser registadas e apresentadas à entidade responsável pelo registo” que, depois, “decide o destino a dar-lhe”, explicou Jorge Lacão.

O objetivo, acrescentou, é reforçar a transparência e “não uma questão de ‘voyerismo’”.

O PSD manteve uma posição contrária e insistiu, através de Álvaro Batista, no registo de todas as ofertas, independentemente do valor, sublinhando a importância de poderem ser escrutinadas pelos cidadãos.

Estas normas devem, segundo o PS, ficar na lei que os deputados querem fazer até ao primeiro trimestre de 2019 e não ficar no texto dos Códigos de Conduta, que “não têm valor impositivo”.

Já Paulo Trigo Pereira, deputado independente eleito pelo PS, justificou que estas propostas "vão no sentido da transparência e não tanto na sanção".