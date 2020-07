"Os cidadãos têm o direito de apresentar e ver apreciadas pela ERC queixas contra pessoas singulares ou coletivas que produzam, reproduzam ou difundam narrativas que, embora anunciadas como sendo notícias e contendo conteúdos copiados de jornais ou de meios de comunicação similares, integrem informações falsas, imprecisas, enganadoras, concebidas, apresentadas e promovidas para causar dano público ou obter lucro".

Aplicam-se nestes casos as regras previstas na legislação sobre a ERC "no tocante aos procedimentos de queixa e deliberação, bem como ao regime sancionatório".

"A verificação de factos por parte de redes sociais e plataformas digitais, bem como a aposição de desmentidos em publicações que não cumpram o disposto no n.º anterior são estimuladas e apoiadas pelo Estado, designadamente pela atribuição de selos de qualidade", lê-se no projeto de lei.

No final deste diploma, estabelece-se que, "para defesa do disposto na presente lei, a todos são reconhecidos os direitos previstos na Lei n.º 83/95, de 31 de agosto, na redação em vigor", que regula o direito de participação procedimental e de ação popular.

De acordo com o mesmo artigo, "o Estado apoia, através dos Espaços do Cidadão, o exercício pelos cidadãos dos direitos de reclamação, de recurso e de acesso a formas alternativas de resolução de litígios emergentes de relações jurídicas estabelecidas no ciberespaço".

O referido "direito de ação popular digital" pode ser exercido pelas "vítimas de ações que violem a cibersegurança" e, quando esteja em causa a infração das regras e princípios relativos ao "direito de acesso neutral à Internet", por "qualquer cidadão".

O projeto de lei do PS, composto por 19 artigos, parte do princípio de que "as normas que na ordem jurídica portuguesa consagrem e tutelem direitos, liberdades e garantias são aplicáveis no ciberespaço", incumbindo a República Portuguesa de promover a "proteção e livre exercício dos direitos humanos" na Internet.

Relativamente à liberdade de expressão e direito à informação e opinião, o PS defende "a mais ampla liberdade de expressão" e rejeita "qualquer tipo ou forma de censura".

Ao mesmo tempo, propõe que "os utilizadores de plataformas de comunicação digital e de redes sociais" tenham "o direito de beneficiar de medidas públicas de proteção contra todas as formas de discriminação, contra o discurso de ódio e apologia do terrorismo, racismo e xenofobia, violência contra as mulheres, violência de género e violência doméstica, bem como, em geral, contra o cibercrime".

No que respeita ao "direito à privacidade digital", os socialistas querem salvaguardar a utilização de "criptografia e outras formas de proteção da identidade ou que evitem a recolha de dados pessoais, designadamente para exercer liberdades civis e políticas sem censura, perseguição ou discriminação" e garantir aos utilizadores da Internet "a segurança e o sigilo das comunicações", não admitindo que sejam "intercetadas ou decifradas fora dos casos previstos na lei processual penal e com autorização de um juiz".

Nos termos deste diploma, "é proibida qualquer forma de utilização de código de bidimensional para tratar e difundir informação sobre o estado de saúde ou qualquer outro aspeto relacionado com direitos de pessoas singulares" e compete ao Estado "o combate à usurpação de identidade" e a promoção de "mecanismos com vista ao aumento da segurança e da confiança nas transações comerciais, em especial na ótica da defesa do consumidor".

O PS quer também proteger "o direito ao esquecimento", definido como o direito a "requerer e obter a eliminação da lista de resultados obtidos num motor de pesquisa das referências que lhes digam respeito e sejam inexatas, desatualizadas ou por outra razão relevante não devam prevalecer sobre os direitos do requerente".