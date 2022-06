O documento submetido à Assembleia da República justifica que o IC8 é o principal eixo de ligação entre Castelo Branco e Figueira da Foz, tendo particular importância para a zona do Pinhal Interior no distrito de Leiria.

Os deputados recomendam ao Governo de António Costa (PS) no sentido de que seja dada “concretização à requalificação do IC8, assegurando uma intervenção em toda a sua extensão, que contemple, em especial, as medidas necessárias para aumentar as condições de segurança da via no troço entre Pombal [distrito de Leiria] e Avelar [concelho de Ansião, distrito de Leiria], tendo em conta as conclusões de uma inspeção de segurança rodoviária”.

O projeto de resolução pretende ainda que sejam garantidas “fontes de financiamento para a requalificação do IC8, incluindo de fundos comunitários para o PNI2030”.

Segundo os deputados, “por esta via circulam em grande número, todos os dias, em movimentos pendulares, trabalhadores dos setores privado e do setor público, nomeadamente das áreas do comércio, da saúde, da construção civil e do ensino”.

“As deslocações a consultas de especialidade ou a atendimentos de emergência médica especializada, fazem com que a circulação de veículos de emergência médica seja também uma constante. Os serviços regionais de coordenação implicam deslocações frequentes utilizando esta via de comunicação”, salientam os socialistas.

A alternativa em transporte ferroviário “não é eficaz temporalmente e os restantes transportes públicos circulam no IC8”.

“Esta via é muito importante para as empresas da região, designadamente as que estão sedeadas no Pinhal Interior no distrito de Leiria”, acrescenta no documento.

A ligação de acesso do Parque Empresarial do Camporês, no concelho de Ansião, ao IC8 “está já incluída no conjunto das obras públicas sinalizadas pelas Infraestruturas de Portugal no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”.

“O PRR refere que, ‘para alavancar o investimento já efetuado nas áreas de acolhimento empresarial, é imprescindível concluir um conjunto de acessibilidades rodoviárias, constituindo o suporte mais adequado para garantir a entrada e saída de mercadorias de forma eficiente e económica’”.

Os socialistas adiantam ainda que “existem vários troços do IC8 que não se podem considerar como um itinerário complementar”, entre os quais “o traçado do IC8 desde o Avelar até Pombal, que carece de uma requalificação urgente no sentido de transformar este troço num verdadeiro perfil de itinerário complementar, promovendo a segurança rodoviária e melhorando a fluidez da circulação em todo o traçado, onde se verifica uma densidade de tráfego de veículos pesados de mercadorias muito elevado”.

“Faltam desnivelamentos, não existem zonas de ultrapassagem, a pavimentação não é adequada e este troço é acessível a todo o tipo de veículos, inclusive veículos agrícolas e motociclos. Ademais, existem limitações de velocidade de 50 quilómetros por hora e muitos cruzamentos que atravessam a via, o que tem provocado um aumento da sinistralidade rodoviária, com várias vítimas mortais”, destacam ainda.

Neste contexto, “não se compreende que esta via estruturante de mobilidade regional e nacional ainda não tenha sido requalificada em toda a sua extensão”, concluem.