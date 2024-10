“Vou sobretudo dar um abraço ao primeiro-ministro, é essa a minha missão”, afirmou Carlos Moedas, à chegada ao 42º Congresso Nacional do PSD, que decorre em Braga.

Questionado sobre uma possível candidatura de Luis Marques Mendes a Presidente da República, o autarca de Lisboa afirmou que “não é momento de candidaturas, obviamente o PSD tem muitas pessoas que podem ser bons candidatos a Presidente da República, não é o momento para o fazer”.

Sobre se ele próprio poderá ser candidato à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, o ex-comissário europeu respondeu apenas que é presidente da câmara de Lisboa: “Em teoria todas as pessoas podem ser, todos os portugueses podem ser candidatos à presidência da república, eu sou presidente da câmara de Lisboa a trabalhar para os lisboetas, é essa a minha missão”.

Sobre a sua recandidatura a Lisboa, Carlos Moedas voltou a dizer que não é altura de falar de candidaturas: “Não podemos estar na politica sempre no próximo passo, faltam pelo menos 11 meses para as eleições locais e não é agora o momento de estar aqui nem a anunciar nem a falar de nada, não faz muito sentido”.

Quanto aos novos órgãos nacionais do partido, Carlos Moedas congratulou-se com a entrada de Leonor Beleza para a direção do PSD e elogiou a equipa do presidente do partido, que considerou ser um “partido vivo, um partido com força, um partido com garra”.

“Dou os meus parabéns à doutora Leonor Beleza (…) é uma mulher que marcou o país, é uma grande política, uma grande mulher, é um orgulho vê-la de volta às lides políticas e aqui no PSD".