A iniciativa arranca com Paulo Rangel, chefe da delegação dos eurodeputados do PSD, que estará presencialmente na próxima reunião da bancada, dia 14 de janeiro, pelas 10:30.

“Ao longo das próximas semanas, e para assinalar a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, o Grupo Parlamentar do PSD dedicará parte das habituais reuniões de bancada a um ciclo de conferências sobre os assuntos europeus, numa iniciativa que visa também criar relações de boa articulação entre o grupo parlamentar e o PSD no Parlamento Europeu”, informou hoje o em comunicado.

Depois da conferência “Falando sobre a Europa com Paulo Rangel – A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia”, estão previstas sessões com os restantes eurodeputados eleitos pelo PSD (Lídia Pereira, José Manuel Fernandes, Maria da Graça Carvalho, Álvaro Amaro e Cláudia Monteiro de Aguiar), ainda sem data anunciada.

Portugal assumiu a sua quarta presidência do Conselho da UE no dia 01 de janeiro, a qual se estenderá durante o primeiro semestre de 2021, sucedendo à Alemanha e antecedendo a Eslovénia, sob o lema “Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital”.