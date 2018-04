Em declarações aos jornalistas no parlamento, o vice-presidente da bancada do PSD Emídio Guerreiro disse que o partido já se reuniu com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro e irá reunir-se na próxima semana com representantes dos programas regionais do Norte e do Alentejo, e ouvir em sede de comissão parlamentar os conselhos das regiões.

“Há uma linha vermelha que não deixaremos que o Governo ultrapasse: é que sejam utilizados dinheiros do interior, das regiões de baixa densidade, desfavorecidas, para alimentar grandes projetos nos centros urbanos”, afirmou.

No final das audições, o deputado social-democrata adianta que o partido deverá ter “iniciativas públicas e legislativas” para inviabilizar o que diz ser “uma clara intenção do Governo”: “Utilizar fundos destinados a que as assimetrias em Portugal diminuam para nesta fase da reprogramação acentuar ainda mais essas assimetrias”.

Questionado em que dados se baseia o PSD para fazer estas denúncias, Emídio Guerreiro apontou a posição pública do conselho de regiões do norte, mas sem concretizar que programas ou montantes de verbas poderiam estar em causa.

No entanto, o vice-presidente da bancada do PSD separou estas críticas da negociação que o partido está a desenvolver com o executivo sobre o futuro quadro comunitário, o Portugal 2030, coordenada pelo vice-presidente Castro Almeida.