Numa breve sessão antes de visitar o porto da Gafanha da Nazaré, Pedro Marques recebeu o apoio do mestre Festas, presidente da Promaior, e do mestre José Miguel, presidente da Associação de Pesca Artesanal da Ria de Aveiro.

Com o dirigente socialista e ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sentado ao seu lado, Pedro Marques escutou discursos curtos e fortes por parte dos dois mestres de embarcações.

"Podemos ter peixe e até podemos ter dinheiro, mas se não tivermos vida nada disto faz sentido. A pesca é uma profissão de risco e se a embarcação não tiver segurança, então é uma profissão de morte", declarou o mestre Festas, antes de frisar que a idade média da frota é de 46 anos e de fazer críticas ao anterior executivo PSD/CDS-PP.

"Esqueceram-se de nós e não enviaram os projetos para Bruxelas", completou, com o cabeça de lista do PS a prontificar-se logo para satisfazer esta exigência de segurança dos pescadores.

"É incompreensível esta situação com os projetos coletivos para a segurança no mar. Pela minha parte, tudo vou fazer para recuperar a elegibilidade [em Bruxelas] desses projetos", disse, antes de elogiar as associações de pesca "por compreenderam a importância da sustentabilidade ambiental".