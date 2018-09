“Os viticultores falam de uma quebra significativa de produção devido às doenças da vinha, granizo e escaldão originado pelas temperaturas elevadas, e, aquilo que temos constatado, é que os números são preocupantes”, afirmou à agência Lusa Pedro Pimentel, deputado social-democrata eleito pelo distrito de Vila Real.

A poucos dias do início da vindima no Douro, o parlamentar está a fazer uma ronda por algumas adegas para “auscultar os problemas que afetam” este território, que “vive quase única e exclusivamente da vinha e do vinho”.

As cooperativas agregam uma percentagem significativa dos pequenos e médios produtores da região demarcada.

A adega de Santa Marta de Penaguião possui 1.400 associados, que se queixam de quebras na produção que podem ir dos “30% aos 50%”, a cooperativa de Murça junta 750 associados e prevê menos “35% a 40%” e, com 600 associados, a adega de Alijó perspetiva uma diminuição na colheita entre os “40% a 50%”.

A situação não é igual em toda a região do Douro. Nuns locais as queixas vão mais para o granizo, noutros mais para as doenças, como o míldio, o oídio ou a podridão negra, que afetaram as videiras, e, a tudo isto, junta-se ainda o escaldão provocado pelo calor intenso do início de agosto.