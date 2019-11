Ainda assim, e questionado sobre posicionamentos futuros já assumidos por apoiantes seus, Pinto Luz defendeu “a liberdade de expressão”, considerando que “seria incongruente defender um partido livre” e estar a condicionar quem o apoia.

Sobre a polémica à volta do pagamento de quotas - com as novas regras a reduzirem o número de militantes em condições de votar -, o antigo líder da distrital de Lisboa considerou-a “uma questão lateral”.

O candidato diz aguardar “com expectativa” a realização de debates entre os candidatos e, questionado sobre os poucos rostos notáveis entre as centenas de pessoas que hoje assistiram à candidatura, Pinto Luz recusou fazer essa distinção, mas citou nomes presentes de várias fases da história do partido como Alexandre Patrício Gouveia, Mira Amaral, José Eduardo Martins, Matos Rosa e dos autarcas Carlos Carreiras (Cascais) e Ricardo Gonçalves (Santarém).

“Não há notáveis e menos notáveis”, afirmou.

Além dos nomes mencionados pelo candidato, marcaram presença alguns atuais deputados do partido, casos de Ana Miguel Santos - que foi cabeça de lista por Aveiro indicada por Rui Rio nas últimas eleições -, Carlos Silva, Sandra Pereira ou Alexandre Poço (todos deputados por Lisboa).

Os líderes das distritais de Lisboa e Setúbal, Ângelo Pereira e Bruno Vitorino, respetivamente, o antigo presidente da concelhia de Lisboa Mauro Xavier, o membro da Jurisdição José Miguel Bettencourt ou o antigo secretário de Estado José Amaral Lopes foram outros dos presentes.

O discurso de apresentação de candidatura durou cerca de 25 minutos, num palco à americana, com o orador no meio, de microfone na lapela - e sem gravata - a discursar com as cadeiras dispostas em círculo à sua volta.

A apresentação arrancou com o hino oficial do PSD, “Paz, Pão, Povo e Liberdade”, e fechou com o “Somos um rio”, com letra de Dias Loureiro, e que tem sido o mais ouvido durante a atual direção liderada por Rui Rio.

As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se em 11 de janeiro, com uma eventual segunda volta uma semana depois, e congresso marcado para entre 07 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo.