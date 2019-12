“Viseu, um distrito historicamente social-democrata, é com enorme satisfação que estou aqui hoje para passar uma mensagem de enorme esperança de que é possível fazer do PSD um partido outra vez maioritário em Portugal”, adiantou Miguel Pinto Luz.

Em declarações aos jornalistas, à entrada de um encontro à porta fechada com cerca de 50 militantes do distrito de Viseu, na sede distrital do PSD, Miguel Pinto Luz acrescentou que a mensagem que traz é a mesma que tem levado por todo o país.

“Uma mensagem de mobilização do PSD, de um PSD que tem estado algo desmobilizado e esquecido dessa capacidade de liderar a agenda política”, afirmou.

Questionado sobre as prioridades para a liderança no partido, o candidato não quis avançar com nenhuma, alertando que “são muitas e estão no programa que será apresentado no dia 04 de janeiro, no Porto”.

Sobre a sua candidatura, Pinto Luz disse que “o que está em causa nestas eleições são visões diferentes para o futuro do PSD e visões diferentes para o futuro do país e é isso que importa”.