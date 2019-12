“Vejo com naturalidade que deputados da Madeira possam defender os interesses da Madeira, sem qualquer penalização, em questões que tenham a ver com a Madeira. Em todas as outras, o interesse nacional sobrepõe-se”, disse Pinto Luz à agência Lusa no âmbito da visita de dois dias que termina hoje à região para contactar elementos das autarquias e do Governo Regional

No entender deste candidato, “os deputados da Madeira só têm uma obrigação: defender os interesses da região”.

O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque já afirmou várias vezes que os três parlamentares eleitos pela Madeira poderão votar a favor do OE/2020 se a moeda de troca for a satisfação das reivindicações da região junto do Governo da República socialista.

Pinto Luz considerou que “há muitas formas de votar e viabilizar o Orçamento de Estado”, apontando que este é analisado na generalidade e especialidade, sendo um documento que “de facto impacta na vida dos cidadãos da Madeira”.

“O Orçamento Regional depende do Orçamento de Estado”, realçou, opinando que essa eventual postura dos deputados do PSD “não é uma situação fraturante, absolutamente incontornável que não possa, dentro do PSD encontrar a melhor forma de lidar com a situação”.