Com estes requerimentos, com data de quinta-feira e hoje divulgados, os sociais-democratas concretizam as críticas feitas pelo líder do PSD, Rui Rio, no debate quinzenal com o primeiro-ministro.

O pedido de audição do secretário de Estado Nuno Artur Silva é justificado com várias notícias que, ao longo do tempo, têm apontado “situações de natureza concorrencial e conflito de interesses” relacionadas com a empresa Produções Fictícias.

“Ainda que tenha vendido a empresa Produções Fictícias antes de tomar posse como Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva mantém interesses económicos indiretos pelo facto de uma parte do preço da venda da empresa vir a ser paga em função dos resultados de 2019 e de 2020”, apontam os sociais-democratas.

Para o PSD, “a ser verdadeira, esta situação constitui uma violação ao princípio de isenção e de transparência a que devem presidir o exercício das funções públicas”.

O partido pede ainda a audição parlamentar do presidente da RTP, Gonçalo Reis, sustentando que “a empresa pública de Rádio e Televisão tem sido notícia e não por bons motivos”.

“Exemplo disso foi o conturbado processo de nomeação da nova Direção de Informação da RTP, na sequência da demissão de Maria de Flor Pedroso e restante equipa de informação, e, muito recentemente, a vinda a público de situações relacionadas com a venda de propriedades”, apontam.

Em especial, o PSD refere-se à denúncia pública de uma deliberação tomada pelo Conselho de Administração da RTP que, em 2016, autorizou a venda de um edifício e terreno da RTP por alegadamente 621 800 euros que agora estará à venda por 12,3 milhões.