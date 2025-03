São Pedro, onde nasceu o líder regional dos sociais-democratas, Miguel Albuquerque, foi a primeira freguesia do concelho do Funchal a fechar os resultados. O PSD aumentou a votação em relação a maio do ano passado, para os 37,40%. A segunda força política mais votada foi o JPP, com 22,28%, seguindo-se o PS, com 17,43%.

Já em Santa Luzia, onde nasceu o líder regional dos socialistas, Paulo Cafôfo, a votação do PSD foi ainda mais significativa, com 41,75% dos votos. O PS ficou-se pelos 16,34%, atrás do JPP, com 19,80%.

O PSD venceu em 10 dos 11 concelhos da Madeira, e recuperou ainda Machico, que tinha perdido para o PS nas eleições regionais do ano passado.

De acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Santa Cruz foi o único concelho onde o PSD perdeu, uma vez que o JPP se manteve como força política mais votada.

Os sociais-democratas, que venceram as eleições com 43,43% dos votos, elegeram 23 deputados, e apenas por um, não conseguiram a maioria absoluta. No entanto, conseguiram ter maioria absoluta em cinco concelhos madeirenses: Calheta (58,77%), Ponta do Sol (54,66%), Ribeira Brava (53,07%), Porto Moniz (52,49%) e São Vicente (51,63%).

Na contagem geral das eleições, o JPP alcançou 21,05% dos votos e 11 mandatos no parlamento regional, enquanto o PS teve 15,64% e oito lugares na Assembleia Legislativa Regional, seguindo-se o Chega, que elegeu três deputados, e a IL e o CDS-PP, que obtiveram um cada.