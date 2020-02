A manhã do segundo dia do 38.º Congresso do PSD arrancou o período de intervenções políticas, com a sala a ir enchendo e ainda sem falarem sociais-democratas mais destacados. Virgínia Estorninho recordou ser militante desde a fundação do PSD e prometeu continuar a lutar pelo partido “até que a morte” a chame.

“Nunca nenhum dos diversos presidentes me conseguiu parar nem calar, pois também não será agora que isso vai acontecer, vão ter de me aturar”, avisou a militante, que tem sido muito crítica da liderança de Rui Rio.

A congressista acusou o primeiro-ministro socialista, António Costa, de ser “o maior ilusionista que o país já conheceu e que vai anestesiando os votantes com magias perigosas”, pedindo ao PSD “coragem” para o denunciar em matérias como o amianto nas escolas ou o trabalho precário.

“Do presidente do meu partido espero e ouso esperar coragem política nestes casos”, afirmou.

Virgínia Estorninho demarcou-se ainda do que considerou “os fundamentalismos do PAN”, criticando o PS por ter concordado, depois de um acordo com aquele partido, alterar o IVA das touradas de 6 para 23%.