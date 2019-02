"Eu dou só um exemplo, que é a ferrovia. Nós podemos dizer que hoje vivemos num país dos comboios fantasmas porque não há comboios e os que há perdem os motores. Ora uma pessoa que é responsável por esta gestão durante três anos e que foi, claramente, um mau ministro como é que pode ser um bom deputado europeu", defendeu.

Com a apresentação formal do ministro Pedro Marques como cabeça de lista dos socialistas as eleições europeias, Rangel considera que se confirma a suspeita de que estes dois meses foram uma "dissimulação" que pretendeu dar visibilidade "a um ministro que não a tinha para depois fazer dele candidato".

Para o eurodeputado, esta é uma "escolha dececionante", na medida em que "não há uma relação com a Europa, nem se conhece nenhum pensamento europeu do ministro", com exceção da gestão dos fundos europeus que, considera, "é uma má relação".

Questionado sobre as declarações de Pedro Marques, que o acusou de pretender apagar da memória afirmações contra o atual Governo, prevendo que Portugal se sujeitaria a novo resgate, Rangel disse que vai apenas discutir ideias.