A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a descer 0,45% para 5.544,50 pontos, penalizado pelo recuo de 2,26% da Jerónimo Martins, que liderou as descidas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 desceram e sete subiram. Os títulos da Jerónimo Martins encerraram a valer 12,77 euros.

As principais bolsas europeias também encerraram no ‘vermelho’. Frankfurt perdeu 1,22%, Paris 1,10%, Londres registou uma descida mais moderada de 0,36%, Madrid desceu 0,14% e Milão terminou com um ligeiro recuo de 0,07%.