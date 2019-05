O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) venceu as europeias em Espanha com quase 33% dos votos, mais 10 pontos percentuais do que nas eleições anteriores, de 2014, e mais quatro do que nas eleições legislativas de abril passado.

O Partido Popular (PP, direita) baixou para cerca de 20% dos votos, menos seis pontos percentuais do que nas europeias de 2014, mas consegue recuperar mais de três pontos em relação às legislativas do mês passado.

O Cidadãos (direita liberal) não conseguiu ultrapassar o PP e converter-se no maior partido de direita, como defendeu durante a campanha eleitoral, tendo obtido 12% dos votos, uma subida de nove pontos percentuais em relação há cinco anos quando era ainda pouco conhecido, mas uma diminuição de quase quatro pontos em relação às legislativas.

O Vox (extrema-direita), que foi a grande surpresa das legislativas de 28 de abril, quando imergiu no parlamento com mais de 10% dos votos, baixou agora para pouco mais de 6%, um resultado que mesmo assim contrasta com os 1,5% de 2014.