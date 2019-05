“A intervenção policial e todas as circunstâncias que a rodearam foram já alvo da abertura de um inquérito interno, determinado pelo diretor nacional da PSP”, refere a Polícia de Segurança Pública, em comunicado.

A PSP explica que foi chamada, pelas 23:06 de sábado, à rua João de Freitas Branco, em Benfica, por cidadãos que se queixavam de um grupo de cerca de 50 pessoas pertencentes a uma claque do Benfica, que estavam junto a uma ‘roulotte’ de restauração e bebidas, e estavam a provocar “ruído excessivo e a importunar as várias pessoas que ali permaneciam ou passavam”.

Segundo a Polícia, inicialmente foram enviados agentes num carro patrulha que, ao chegarem ao local e ao tentarem perceber os motivos das queixas apresentadas, foram recebidos de “forma agressiva” por aquele grupo, existindo “necessidade de acionar reforços policiais para conter a hostilidade e a exaltação dos ânimos que estavam a acontecer”.

A PSP indica que os elementos policiais determinaram o encerramento da ‘roulotte’ “para evitar um escalar de animosidade no local” e, nesse momento, a maior parte do grupo dispersou e, no local, ficaram entre 10 a 15 elementos, que continuaram “a injuriar, hostilizar os polícias e a desobedecer à ordem policial de dispersão e encerramento do espaço de comidas e bebidas”.