A Polícia de Segurança Pública informa em comunicado que "está, desde as 07h00 de hoje, a executar uma operação policial nos concelhos da Amadora, Lisboa e Cascais".

A operação tem lugar "através do Departamento de Armas e Explosivos, no âmbito de uma investigação delegada pela 11.ª Seção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP)".

O objetivo da "operação Story" é "garantir o cumprimento de 17 mandados de busca, sendo 9 domiciliários, e efetuar a recolha de prova relacionada com a posse, tráfico e mediação de armas".

Até ao momento foram "realizadas detenções" e apreendidas "armas e produto estupefaciente e de dinheiro".

A operação ainda se encontra a decorrer e envolve 80 polícias de várias unidades da PSP, onde se inclui o Departamento de Armas e Explosivos, Comando Metropolitano de Lisboa, Unidade Especial de Polícia e Departamento de Investigação Criminal.

Esta investigação "teve início há 10 meses, após ter sido detetada uma publicação numa story de rede social, onde se exibiam várias supostas armas de fogo".