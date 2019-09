No total, foram detidos nove jovens, dos quais um com 15 anos e os restantes com idades entre 16 e 20 anos, precisou o subcomissário da PSP, acrescentando que “seis são portugueses, dois guineenses e um brasileiro”.

Na ocorrência relacionada com um motociclo, os jovens “não conseguiram roubar nada, não passou da tentativa”.

No entanto, no dia a seguir à tentativa de roubo, na sexta-feira, “alguns desses nove detidos foram reconhecidos por outros roubos”, nomeadamente nas zonas da Graça, Alfama e Alameda, em Lisboa.

Os roubos anteriores foram consumados, em que se inclui um ‘tablet’ e um telemóvel.

Presentes a tribunal, os jovens “ficaram todos em liberdade”, com termo de identidade e residência.