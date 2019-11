A PSP anunciou através do Facebook a resolução de um caso de roubo do famoso urso da Natura por parte de adolescentes, numa fotografia já com o 'animal' recuperado e pronto a ser "devolvido ao seu habitat natural".

De acordo com a publicação daquela força de segurança na rede social, o caso ocorreu em Cascais.

Na rede social, os comentários multiplicaram-se de imediato com comentários dos utilizadores a afirmar que "aquele urso sempre foi uma tentação" e a manifestar o desejo de um puxão de orelhas para que aqueles jovens aprendam a não mexer naquilo que não é deles.

A atividade da Polícia de Segurança Pública nas redes sociais é um verdadeiro caso de sucesso. Do Pokemon GO ao aviso para que não se comam cápsulas de detergente, são várias as publicações desta força de segurança que se tornaram virais.

E este já não é um caso só para nos deixar com um sorriso nos lábios. É um verdadeiro case study, já havendo, inclusivamente, teses de mestrado que se debruçam sobre a influência da PSP nestes meios.

Com mais de 677 mil gostos, a página de Facebook da Polícia portuguesa já foi apresentada em público em conferências como um caso de sucesso de comunicação institucional.